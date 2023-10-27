國際影后章子怡日前宣布和汪峰離婚，結束8年婚姻，分開原因眾說紛紜，不過聲明僅表示「這是兩個成年人的決定」，今（27日）章子怡出席品牌活動，這是她離婚後首次公開亮相，44歲真實狀態也跟著曝光。

章子怡今在上海出席活動，穿著白襯衫搭黑裙的她，綁著側邊辮子，看上去狀態相當好，在無濾鏡的生圖中，也維持緊緻肌膚和纖細身材，視覺效果年輕了不少，讓網友看了都驚艷不已。

章子怡離婚後首露面，狀態超好。（圖／取自搜狐娛樂）

「美是一輩子的事」、「隨便什麼造型都是美啊」、「離婚之後的女星都越來越漂亮了」、「離婚果然是女人的第二醫美」、「怎麼感覺更年輕了」、「這狀態也太能打了，不愧是一線大花，趕緊把事業搞起來。」

章子怡23日和汪峰聯合聲明已解除婚姻關係，並表示「我們之間沒有是非對錯之爭，分離不代表辜負或背叛」，只是換一種方式讓彼此更好的成長，希望得到大家的理解，對於離婚原因並沒有多加說明。而汪峰宣布離婚當天，被直擊結束工作的身影，表情凝重的他，被發現後腦杓似乎禿一塊，遭酸「髮量危機」。