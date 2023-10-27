不少人都會額外使用外掛程式，如AdBlock、uBlock等來過濾YouTube惱人的廣告，但YT官方近幾周來強力封殺廣告攔截器，用戶開啟影片就會跳出警告視窗，讓大家紛紛求救，許多人則改推一款新的外掛程式，可以在50毫秒內播完30秒的廣告，直言超好用。

YouTube在上月中開始使用強硬手段對付廣告攔截器，只要被官方偵測到用戶有使用，就會在影片開頭彈出警告視窗，指出用戶使用封殺廣告外掛程式已違反使用條款，甚至到達一定次數後還沒卸載外掛，或是沒有付費加入YouTube Premium，就會限制用戶只能再觀看三部影片，引發不少網友反彈，有人直言YT廣告太多，不僅影響觀看體驗，甚至有許多廣告都很沒營養，堅持要當「免費仔」，不向官方低頭。

有神人開發出新型外掛「FadBlock」，可用50毫秒速度瞬間播完YT廣告，藉此迴避偵測。(圖／Google商店)

就有網友表示，既然YouTube禁止用戶跳過廣告，就改推薦另一款「FadBlock: Friendly Adblock for YouTube」的外掛程式，可以用50毫秒的神速播完30秒甚至1分鐘的廣告，藉此規避官方偵測。這款外掛程式推出沒幾天，已經超過7萬人下載，目前評價為一面倒的5星好評。

道高一尺，魔高一丈！事實上uBlock團隊也有在reddit上貼出教學，若遇到YouTube警告視窗，只要到外掛程式的設定內清除快取就能迴避掉，團隊也指出，目前正全天候監看YT官方動向，只要YT更新偵測機制，他們也會隨時更新程式來應對，呼籲用戶「放心使用」。