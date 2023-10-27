雲林縣斗六市雲林路二段上，今天（27日）晚間7時許，發生一起嚴重車禍，2輛機車疑似高速碰撞，導致2名機車騎士噴飛倒臥路旁，消防局接獲報案立即趕到現場，隨後將2人送往附近醫院急救。

民眾表示，這起車禍為2輛機車高速碰撞導致，2名騎士噴飛倒臥路旁，其中一名騎士疑似無呼吸脈搏，另一名意識昏迷，救護車到場後，立即幫2名騎士急救，隨後送往醫院搶救，至於詳細車禍原因，還有待轄區警方調查後釐清。

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