危機！我國化學材料業產值去年掉回2兆元，年減7.5％，經濟部還發出警訊，指中國大陸新石化計畫陸續投產，但內需受挫，現以低價戰搶食外銷市場，對我廠商造成衝擊，今年整體產值估計難逃連二黑。

化學材料業可帶動其他產業發展，影響度可說位居各業別首位，歷經疫情連2年產值落至低點後，2021年擺脫陰霾衝高到2.16兆，但2022年受俄烏戰爭、通膨及升息影響，其中塑膠原料因市況不佳及中國大陸新產能開出，雪上加霜產值回落到2兆，蒸發1616億元，年減7.5％。

化學材料業產值以「化學原材料」居首，占比超過6成，以烯烴類及芳香烴等基本原料為主要產品，「塑膠原料」產值居第2，占比逾3成，以ABS樹脂、聚酯粒及熱塑性工程塑膠為大宗。

早期我國化學基本原料由中油獨家生產，主要供應國內市場，受惠新興國家對石化下游產品需求上升，直接外銷占比自1990年之24.6％，到2022年已至48.8％，內外銷幾近平衡。

去年產值滑落，麻煩的是今年料持續負成長。經濟部統計處副處長黃偉傑指出，石化產業後續有兩大挑戰，首先是中國大陸新石化計畫陸續完工投產，產能大幅提升，可是疫後復甦力道不足，房地產泡沫，內需無法消化，業者以低價格搶食外銷市場，擾亂市場供需及價格。其次為「2050淨零排放」壓力，化學工業的溫室氣體排放量為製造業各產業之首，如何減碳成為產業最大挑戰。

黃表示，景氣不好，大陸石化業低價策略確實對我廠商影響很大，不過觀察這屬「短期性衝擊」，如果大陸內需恢復，價格戰可能減弱，只是今年銷量已難好，整年產值估計還是負成長。

他說主要還是淨零的長期衝擊大，政府已規劃石化業以AI技術及引進國際新世代化學製程，提升能源使用效率；並擴大使用天然氣及生質能，引入回收再利用的循環經濟，來持續去化二氧化碳。