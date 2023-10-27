高雄1名陳姓男子，2021年12月持水果刀進入高雄市1間百貨賣場，尾隨一名身穿學校運動服的女學生進入廁所，並以水果刀對其強暴、脅迫之方式限制行動自由，導致女學生下巴及右手肘挫傷、左眼微血管充血等傷害；女學生趁陳男不注意時對外呼救，友人發現後大聲呼喊，陳男因此開門逃逸。經法院審理，更一審將他依妨害自由罪，處有期徒刑3年。可上訴。

判決書指出，陳男2021年12月9日下午18時10分許騎乘機車前往高雄的某家百貨賣場，攜帶一隻綠色水果刀走入店內，見身穿學校體育服裝女學生獨自1人要上廁所，竟尾隨女學生進入並將門鎖上，待女學生如廁完畢後，緊貼女學生身體後方，女學生轉身後，陳男即稱「我沒有要幹嘛，妳不要叫」等語，並擋在女學生去路。

女學生因此大叫求救，陳男怕事跡敗露，以手摀住她的嘴巴，強行將她拉回女廁內側牆壁，緊貼女學生之身體，再拿出綠色水果刀，抵近女學生左臉頰約1個拳頭處，以上開強暴、脅迫之方式剝奪女學生之行動自由，致其受有下巴及右手肘挫傷、左眼微血管充血等傷害。女學生友人在廁所門外聽見後大聲呼叫女學生，並欲進入女廁查看。陳男見事跡敗露，遂開門逃逸離去。經警調閱監視器畫面後，將陳男拘提到案，並扣得綠色水果刀1把，始悉上情。

案經一審判決，認為陳男所犯依成年人故意對少年犯剝奪他人行動自由罪，處有期徒刑1年6月。又成年人故意對少年犯強制罪，處有期徒刑5月，可易科罰金。檢察官認為判決過輕因此提起上訴，二審依成年人故意對少年犯剝奪他人行動自由罪，改判3年6月。

陳男不服上訴，最高法院以「成年人故意對少年犯剝奪他人行動自由罪」一審量處有期徒刑1年6月，二審審理時並未針對刑度讓兩造表示意見，卻撤銷加重量處有期徒刑3年6月，因而認違誤，發回本院更審，回復二審程序。更一審因此改判，依成年人故意對少年犯剝奪他人行動自由罪，處有期徒刑3年。可上訴。