民進黨立委趙天麟因婚外情退選，綠營將提名高雄市議員黃捷空降接棒，國民黨立委參選人、市議員陳美雅今(27日)晚間在臉書發文，提醒支持者明(28)日將在鳳山大造勢，力拚「團結勝選」。國民黨總統參選人侯友宜28日晚將舉行高雄市競總成立大會，「漢子、燕子、禿子」合體旋風再次登場，而造勢的地點選在「高雄捷運鳳山西站」，距離黃捷的服務處只有500多公尺。

民進黨立委趙天麟與陸籍女子婚外情，宣布退選，將提名高雄市議員黃捷接棒，參選高雄市第六選區，預計下週二召開中央提名策略小組會議，及下週三中執會建議提名。陳美雅晚間在臉書發文，提醒支持者「我們明天晚上見，鳳山大造勢，團結勝選」。

值得注意的巧合，高雄市立委第六選區，包含前金、新興、苓雅、鼓山、鹽埕，後兩者是新合併進來的行政區，也是陳美雅目前的議員選區；而黃捷的議員選區則是在鳳山區，屬跨區空降參戰。此次國民黨的首場高雄大造勢，讓黃捷成為「白眼女神」的前市長韓國瑜將重回高雄，地點也意外劍指在黃捷「落跑」的鳳山區，讓造勢活動更添火花。

國民黨總統參選人侯友宜將於28日下午5時在高雄捷運鳳山西站旁空地，舉辦高雄首場萬人造勢大會，屆時「漢子、禿子、燕子」將再度合體營造大團結氣勢，前總統馬英九、前立法院長王金平、嘉義市長黃敏惠、台東縣長饒慶鈴也將登台助講。