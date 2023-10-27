大陸山東號航空母艦編隊群26日穿越巴士海峽，進入西太平洋，同時有5艘護衛艦、1艘補給艦，疑似還有1艘潛艇。退役少將栗正傑表示，山東號會不會直接到關島？若是如此，美國就要比較緊張了。

栗正傑今(27日)在中天《盧秀芳辣晚報》節目中表示，你到我家來威脅，我就到你家去威脅。上次山東號到東海地區，本來研判會不會直接開到關島或是珍珠港，後來沒有，只是繞了一圈，例行訓練就回來了。而這一次去，後續還要觀察。

栗正傑接著指出，山東號這次穿越巴士海峽，不曉得到底要到什麼地方去，會不會直接到關島？這對美國來講，就要比較緊張了。因為解放軍有兩艘海警船已經到珍珠港去，已到了國際換日線那邊了。而這次山東號會不會到那邊去，要再觀察。

栗正傑點出，美中雙方軍事角力，是你來我往。因此他研判山東號穿越巴士海峽，只是例行性軍事訓練，之後可能就會回來，大概不至於有更大的挑釁性動作。