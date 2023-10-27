國民黨立委江啟臣今表示，這兩年來不論是他赴美國會外交或是美國會議員來訪，都會提及台美軍事合作的密切與必要，並對於軍購執行的延宕問題，敦請美國國會議員多加協助，為我國爭取軍購可以準時交貨。而近日美國聯邦眾議院中共問題特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）和眾議員金映玉（Young Kim），聯合致函美國海軍部長戴杜羅（Carlos Del Tor），要求美軍儘速交付我國購買之武器裝備，為此他也特別致函兩位國會好友表達感謝。

江啟臣說，這兩位議員的信函特別強調，「美國多年前就同意對台灣出售反艦魚叉（Harpoon）和距外攻陸飛彈（SLAM-ER）兩種飛彈，但魚叉飛彈的生產合約卻到今年才簽訂；另台灣於2022年12月接受購買60枚空射魚叉和135枚距外攻陸飛彈的交易，10個月後海軍卻仍未要求承包商提交生產投標。」

江啟臣表示，這也是我們擔心的問題，國務院宣布出售到台美簽訂發價書，需要經過一段議約時間，美軍尋找國內生產廠商，則又需要一段時間，從宣布出售到實際交貨，通常需要經過2至3年的時間，若又有其他因素干擾，交貨的時間可能會再延後。

江啟臣指出，近年對美採購軍事武器裝備，受到新冠肺炎疫情及俄烏戰爭影響，不斷有延遲交貨的情形發生，面對交貨延宕，若只是循例同意編列上億元的預算經費，卻未要求國防部如期如數取得，是立委審查預算的失能，對保衛國家安全的失職。

江啟臣強調，凍結國防預算，不只是為了監督軍購進度、也在督促政府加快腳步，避免國防戰備出現空窗，更是為人民看緊荷包，身為監督政府的立委豈能怠忽職守。現在連美國國會也為台灣發聲，我們當然更要竭力爭取，緊盯進度，不容再有任何拖延。