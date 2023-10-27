台灣AV導演圤智雨，今天（27日）晚上在臉書爆料，近期有很多高價飯局S妹染上性病，她們疑似都被客人傳染，又傳給其他客人，他提醒「所以看最近哪一些模特兒突然消失的就要很小心了，快去健康檢查吧！」。

圤智雨今晚在臉書發文表示，自己昨晚從一名從事飯局S經紀的朋友得知，有多位高價飯局賣淫妹得了性病，朋友揭露的中鏢名單中，還有他認識的女生，朋友指出，她們是被客人傳染，然後她們又跟其他客人上床，雖然客人有戴套但還是中招了，「所以現在有一些付得起高價飯局妹的客人可能自己得性病了都不知道」。

圤智雨表示，S圈的女生不像AV女優每月都會健康檢查，客人也不可能要求女生拿出健檢報告，因此中招也不意外，變成「高價買罪受」。他表示，朋友說有些S妹看起來很乾淨，其實衛生習慣沒多好，「只能說，客人會有迷思找有名氣的女生買s，但這些女生可不會多愛自己一點喔，所以奉勸各位買春的客人快點去健康檢查吧！然後戴套不是無敵的」。