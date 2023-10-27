世界糧食計劃署（WFP）在本週五（27）呼籲持續提供符合實際 需求規模的人道救援物資，並表示「每天20輛卡車還不夠。」只能供應當地所需食物的2%。他還示警燃料短缺問題，如果沒有燃料：「醫院將無法運作，麵包店將無法製作麵包，水供應也會中斷。」

據土耳其國營《安納杜魯新聞社》（Anadolu Agency）27日報導，自21日以來，人道救援車隊一直在巴勒斯坦加薩地區運送物資，不過，WFP巴勒斯坦地區主任阿布達賈柏（Samer AbdelJaber）表示，這樣的運補規模和頻率遠遠不足以減輕當地人民的苦難。

Gaza family prepares food for displaced people amid ongoing conflict



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他透過視訊參加日內瓦聯合國新聞發布會時，他表示WFP今天運來了9輛糧食援助卡車，主要是罐頭食品、麵粉和其他必需品，強調這還不到所需食物的2%。

他還警告燃料短缺，如果沒有燃料：「醫院將無法運作，麵包店將無法製作麵包，水供應也會中斷。」

他說：「我們呼籲保護平民和基本服務，以提供人們基本人道服務，醫護單位、食物和水的地方應受到保護。」

這場加薩地帶的衝突始於巴勒斯坦組織哈瑪斯於10月7日發動的「阿克薩洪水行動」該行動包括一系列的火箭發射和陸地、海上和空中的滲透行動。哈瑪斯表示，這次入侵是為了報復以色列對巴勒斯坦人的襲擊以及對阿克薩清真寺的襲擊。然後，以色列軍隊對加薩地帶的哈馬斯目標進行了無情的轟炸。

在這場衝突中，已造成近8500人喪生，其中至少有7028名巴勒斯坦人和1,400名以色列人。