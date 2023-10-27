T1聯盟2023-2024嶄新球季，將於28日、29日在新莊體育館點燃戰火，由目標2連霸的衛冕軍新北中信特攻分別迎戰台南台鋼獵鷹及高雄全家海神。上一季獲選為年度MVP的「台灣黑豹」阿巴西，非常期待與昔日隊友，現效力於台鋼獵鷹的金恩（Nicholas King）較勁！

新北中信特攻於季前進行兩場T1熱身賽，以及赴台中參與兩場「夢想聯動」交流賽，陣中主力曾文鼎、阿巴西因那時剛從中華隊歸隊調整中，沒有出賽，但在場邊仍有重要任務在身，經驗豐富的「大房東」曾文鼎表示：「我們整體上教練團及球員都沒有太大變動，這幾場在場邊主要觀察新秀李沛澄、轉隊來的『大瀚』黃泓瀚，他們大致上都適應很快，我會找一些他們目前還沒有注意到的細節去做提醒，讓他們融入地更快，可以加速團隊在這個賽季的磨合。」

對於新賽季的期許，曾文鼎認為：「我們上季已經拿下屬於中信的第一個冠軍，那個故事已經告一段落，這季就是重新開始。不要想著我們是冠軍、還是一樣一場一場來，我們要挑戰所有的球隊、擊敗所有的球隊，再幫球隊拿下一座新的冠軍！」

對於先前和中華隊一起出征杭州亞運，曾文鼎表示：「很久沒回到國家隊，出國比賽跟著台灣最好的選手在一個團隊，很開心！這次隊友幾乎都是新生代年輕新星，每天看著他們進步、成長，大家一起努力跟其他球隊對抗，真的是在中華隊才會有這種感覺，是很棒的體驗。」至於被問到在中華隊時有沒有發生有趣的小故事？曾文鼎笑答：「應該都不方便說。」

首次披上中華隊戰袍的阿巴西，也分享杭州亞運的經驗：「這是我第一次披上國家隊戰袍，沒有跟那麼多國家打過，學到很多不同國家的打法、球風，回到職業隊可以有更多變化。」對於T1全新賽季的到來，阿巴西認為：「我們團隊默契一直都很好，這季一樣做好每個人該做的事情，就一定沒問題！」

而談及是否有連霸MVP的夢想？阿巴西謙虛地說：「每場比賽都保持一樣的心態，這季的目標一樣：冠軍第一個，後面MVP獎項那些，如果有團隊有拿到冠軍的話，可以一起。」面對明天的開幕戰將迎戰台鋼獵鷹，也是阿巴西非常期待的對戰組合，阿巴西表示：「蠻期待對決台鋼獵鷹，上次的熱身賽交手看得出來獵鷹比上季更好，又有金恩的加入，上季是隊友、這季是對手，非常期待能在場上跟金恩較勁！」

將帶領中信特攻團隊挑戰二連敗的「光哥」李逸驊總教練，對於新賽季也展現十足的信心！李逸驊總教練認為新同學李沛澄、黃泓瀚，以及飛克（Viktor Gaddefors）與傑卡（Dragan Zeković）目前看起來與團隊磨合得都還算不錯，而談及開幕戰將再度與金恩交手，光哥表示：「金恩上季在我們球隊很認真，表現也很好，開幕戰第一場對到他就不能太客氣，可能會特別對他做針對性的防守，畢竟他的得分爆發力非常強，我們在防守這部分會嚴加看管他。」

28日開幕戰賽前將舉行「冠軍戒指頒發儀式」，並於迴廊處新增隊史首座冠軍展區，將展出特攻上一球季奪冠歷程，邀請線人們一起進場回味冠軍榮耀，並與特攻一同開啟邁向2連霸的旅程！