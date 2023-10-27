台北市內湖、南港區立委選舉，泛綠陣營分裂，加上還要對上國民黨參選人、台北市議員李彥秀。有網路媒體民調指出，台灣基進立委參選人吳欣岱網友支持率居冠，超過民進黨立委參選人高嘉瑜。對此，前立委郭正亮27日就表示，「這個地方真的能夠使的上力的是徐國勇，如果徐國勇真的要幫高嘉瑜，那高嘉瑜還有得一拚」，引發討論。

對於該民調，高嘉瑜27日表示，線上民調可以灌票，毫無公信力，更嚴詞呼籲吳欣岱不要成為民主大聯盟國會過半的罪人。

郭正亮27日在政論節目《新聞大白話》中表示，「我覺得高嘉瑜這個區真的不好處理，因為台灣基進真的是在爭全國要通過政黨補助的門檻，就是2％，所以他一定要有相當多的候選人，才能夠累積出全國2％的政黨補助票」，郭正亮坦言，「真的有用的不是賴清德，真的有用的這一區指標，是徐國勇」。

郭正亮直言，「如果賴清德能夠把徐國勇拉出來，幫高嘉瑜站台，那就真的有用，因為深綠事實上大家比較看地區長期跟大家在一起的人」，郭正亮最後更說，「這個地方真的能夠使的上力的是徐國勇，如果徐國勇真的要幫高嘉瑜，那高嘉瑜還有得一拚」。