一句「你不要惱羞成怒」引爆口角.....手刀對決!邱國正怒拍桌"火爆槓"費鴻泰 兩人近身激辯吵到快打起來 陳建仁瑟瑟發抖肉身忙勸架

民進黨總統參選人、副總統賴清德曾說，義務役負責守衛基礎設施，不會前往海陸空戰場，而國防部長邱國正日前則指出，義務役有些可以調到戰鬥支援部隊，「不管是守備或主戰部隊，一旦穿上軍服都是軍人」，形同打臉賴的說法。對此，前立委郭正亮表示，台灣現在志願役的編制與人數有兩成的落差，義務役一定會被搶去補充，也就是會到主力部隊，且軍人本就會服從軍令，到哪都有可能，賴清德不是想欺騙國人，就是根本不了解台灣軍事狀況。

賴清德5月曾說，若發生戰爭，義務役負責守衛基礎設施、在城鄉間進行保護工作，不會前往海陸空戰場。但邱國正近日在立院備詢則指出，面對少子化，國軍要想辦法調整義務役或役期較短的官兵，有些可以調到戰鬥支援部隊，「不管是守備部隊或主戰部隊，都是穿軍服，一旦穿上軍服都是軍人」。目前國防部的規劃，主戰部隊以志願役官兵為主，守備部隊以義務役官兵為主，主要負責灘岸與重要基礎設施防護。

郭正亮今(27日)在政論節目《新聞大白話》表示，賴清德早先說義務役只做重要設施的防護，第一時間就有人反駁他，因為按照國防部的計畫，義務役就有一半的人要當海岸守備旅，只是當時大家還不知道海岸守備旅是什麼，因為灘頭決戰的演習並不多。

郭正亮說，立法院預算中心新聞稿指出，我們的志願役編現比只有8成，也就是編制跟現有部隊有2成的落差，立院預算中心的理解就是，志願役部隊缺員，希望能從義務役這邊補充兵源。目前台灣的兵源是18.6萬人，編現比差距兩成，就是15萬多人，義務役明年第一批只有9000多人，各部隊一定會來搶，那就是會到志願役部隊，也就是主力部隊。

郭正亮指出，邱國正比較老實，所以在立法院備詢時就說了實話，副部長柏鴻輝更直接說「穿上軍服就服從軍令，任何地方都有可能去」，事實上也是這樣，守備部隊在戰爭吃緊時，本來就有可能到前線去，全世界都是如此，義務役訓練中也是有作戰項目如丟手榴彈、要下部隊，若是單純守備就那不需要學了。

郭正亮直言，很多事情都應該要誠實向國人說明，賴清德的說法，不是想欺騙國人，就是根本不了解台灣軍事狀況，不管哪一種都很糟糕，賴就是怕2024變成「戰爭與和平」、怕年輕人知道民進黨執政的真相，但這個議題到最後兩個月一定逃不掉。