敘利亞總統阿薩德（Bashar al-Assad）在本週四（26）向國內外交部人員談話時表示，美國政策的核心，數十年以來一直是軍事升級和制造混亂，而歐洲緊跟隨這一條政策路線，不僅在道德層面上出現了惡化，他指責西方和美國以雙重標準，而且還不能講的，講了他們會反控。

據國家媒體《阿拉伯敘利亞通訊社》（Syrian Arab News Agency）26日報導，阿薩德指出，如果你指責西方和美國雙重標準，他們就會反控這不是真的。但事實上，西方和美國在政策上遵循的標準就是，永遠偏向自己的利益，並且犧牲其他人民和國家的利益，也許這是引發地區衝突的原因之一，其中包括我們當前正見證的以巴戰爭，這是這種偏袒的最佳展現。

他還表示，過去幾十年來，美國政策的實質內容一直是軍事升級和制造混亂，歐洲也跟隨這一政策，不僅在道德層面上出現了惡化，甚至在智力層面上也如此。西方急於向代表該地區殖民計畫的基石的「以色列」提供財政、軍事和後勤支持。

他以加薩地區為例，每天都能透過媒體、網路，從歐洲政治家那裡聽到種族主義、指控和謊言，強調今天在加薩地區所發生的事情已將巴勒斯坦問題，重新喚起阿拉伯人的意識。