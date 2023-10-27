台中1名陳姓男子與太太結婚多年育有二子，今年5月中旬發現家中汽車油量、里程數及行車紀錄器顯示，車子疑似有停放於汽車旅館，因此發現太太出軌，對她提出侵犯配偶權之損害賠償60萬元，經法院審理後劉女因賠償30萬元。

判決書指出，陳男與劉女為夫妻關係，並育有二子。陳男於2023年5月16日依家中汽車油量、里程數及行車紀錄器顯示疑似停放於汽車旅館，因此追問劉女。劉女坦承自2021年起即與甲男（已於2023年10月11日與原告達成和解）有不正常關係，二人除互傳裸露照片、視訊外，還發生多次性行為，業已發展出超越正常男女分際之情誼，不法侵害原告基於配偶及婚姻關係之身分法益而達情節重大之程度。依民法第184條、第195條侵權行為法律關係請求被告應給付原告慰撫金新臺幣60萬元。

法官認為，被告與甲男間之親密互動，顯非一般朋友正常交往之情形，衡情被告與甲男之親密行為已傷害原告與被告間婚姻信賴關係，侵害原告配偶權，應堪認定。審酌兩造學經歷、家庭狀況、名下財產，認慰撫金應以30萬元為適當，應予准許。