2024總統大選只剩下78天，然而藍白合卻瀕臨破局，國民黨總統參選人侯友宜27日提到，原本要進行的政黨協商延期到下周；民眾黨總統參選人柯文哲也撂下狠話，政黨協商最後期限是11月20日。對此，前立委沈富雄27日就表示，「朱立倫要怎麼跟他政黨協商，我不在意，只有一點我要提醒朱主席，有一個底線、紅線一定要守住，如果不守住的話，朱立倫我會跟你沒完沒了，這條線是不能讓柯文哲當正的」，引發討論。

沈富雄27日在政論節目《少康戰情室》中表示，「我建議國民黨不要再縱容柯文哲了，不要再幫柯文哲造勢」，沈富雄也直言，「朱立倫要怎麼跟他政黨協商，我不在意，只有一點我要提醒朱主席，有一個底線、紅線一定要守住，如果不守住的話，朱立倫我會跟你沒完沒了，這條線是不能讓柯文哲當正的，只要你不點頭當柯文哲當正的，其他都沒關係」。

沈富雄最後也在節目中表示，「在11月15日至11月19日那個禮拜，我們急重症的外科醫生，會做一個最後50秒的決定，我的預測，柯文哲那時候做的決定，會大大的出乎你們意料之外」。