韓國演藝圈近期陷入「毒風暴」，實力派男演員李善均被爆出涉嫌吸毒，還加碼被抖出與酒店小姐搞婚外情，導致元配同樣是演員的田慧振得知先生醜聞嚇到快暈倒；而田慧振過去曾抱怨李善均私下家事全擺爛影片被挖出，當地資深記者更指出，李善均捲醜聞後，田慧振已迅速送二兒子出國留學，避免受波及。

李善均吸毒和婚外情醜聞連環爆出後，不僅引起全韓網撻伐，許多人都替他的演員太太田慧振抱不平，還挖出她2014年為上節目的李善均錄製一段影片，透露「李善均想做啥就做啥」，暗示他不幫忙家務，更表示「李善均很像我的第3個兒子，喝酒後想怎樣就怎樣」，抱怨在家中「田慧振」消失了，只剩下賢「慧」而已。

另外韓媒《10 ASIA》報導指出，李善均好男人形象一夕崩壞後，田慧振深怕兒子可能受到負面影響，立刻安排二兒子出國留學，大兒子原本就在美國留學了。而也有報導指出，李善均神隱多日，將於明（28日）現身仁川警察廳被約談，釐清是否吸毒和吸毒的頻率，李善均律師僅回應會配合警方調查，誠實面對。

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