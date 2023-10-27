民進黨總統參選人賴清德（左）27日出席桃園市立委第五選區劉仁照競選總部成立大會，支持民眾爭相上前擊掌致意。（范揚光攝）

民進黨主席暨總統參選人賴清德今晚到桃園替立委第三選區參選人彭俊豪、第五選區參選人劉仁照站台。賴清德提及台積電設廠、國防安全等議題，喊話選民不要走回頭路，要和他們一起持續壯大台灣。賴更說中壢區是「章魚哥」，只要他在中壢贏了就會勝選，只要彭俊豪贏了國會就會過半。

彭俊豪今晚舉行後援會成立大會，劉仁照則是競選總部成立大會，行政院副院長鄭文燦、總統府祕書長林佳龍及賴清德3人接連趕場，先後替2位小雞站台喊話，但鄭文燦與賴清德行程時間錯開，2人未同台，不過2人皆輪流替參選人拉票，喊話要翻轉中壢和平鎮、龍潭選區。

民進黨主席暨總統參選人賴清德（中）27日晚間到桃園替立委第三選區參選人彭俊豪（右三）站台。（蔡明亘攝）

民進黨主席暨總統參選人賴清德27日晚間到桃園替立委第五選區參選人劉仁照站台。（蔡明亘攝）

對於台積電設廠議題，賴清德說，過去為爭取台積電到台南設廠，他使出渾身解術張羅廠方的需求，台南也因此不只是一府二鹿三艋岬，而是世界的台南，因艾司摩爾等公司來投資，台南在進步發展。台積電要來龍潭，卻聽不到地方立委聲音，要離開龍潭，也聽不到立委聲音，若立委無法替地方發聲，把重要產業留下來就應該換人。

賴清德提到，儘管台灣經濟成長，仍要注意國家安全，台積電創辦人張忠謀近日提到，所有努力與成就，若沒法確保國安，都將化為烏有。這場選舉決定國家前途，在野黨無論哪個陣營，都朝向接受大陸主張，妥協屈服走回頭路，此非台灣該做的事，台灣應團結增加國防力量，確保國安，在民主道路持續壯大，走進世界迎向未來。

賴清德認為，在強化國防時，看不到龍潭和平鎮選出的立委有任何幫助，還提案刪減國防預算，蔡英文總統支持國軍及國防，2017年起推動1126億元的心安計畫，建造90處國軍新舍，國軍加薪3次，充實裝備，對內推動國防自主、對外採購武器，增加國防力，應選一位跟國軍站在一起，也能照顧地方的立委。

賴清德喊話，這次選舉是自1996年以來最多組候選人一次，只有他們這組是走台灣路線壯大台灣，堅持提升國家力量確保國安，促進區域和平發展，其他3組都主張要接受大陸意見，這做法不可能得到真正和平，要靠大陸的善意求和平，不如靠自身力量確保安全，現有候選人接受九二共識，等於接受一中原則，和平協定若有效，西藏不會這麼慘，也有人主張簽服貿，先不論適不適合台灣需求，這前提也是大陸要求台灣接受九二共識和一中原則。

賴也說，桃園中壢是這次選舉的「章魚哥」，只要他在中壢區勝選，就會當選總統，若彭俊豪當選，相信國會就會成功過半。

鄭文燦則提到，他看到桃園的角度有點「卡卡」心裡著急，桃園若照他的規畫往前走會發展得更好，若能有自己的好的立委，在行政院會給立委更大力量，建設會更快更好，現在里長要找市長很困難，當市長應重視基層，與市民沒距離才會做得好，過去他在每個地方東聽西聽就不易遺漏。

鄭文燦說，現在看藍白合，是政治連續劇，真正能給台灣帶來幸福和進步，繼承蔡英文8年成果的人只有賴清德，其他的候選人只有企業經驗和市政經驗，要保住台灣，就要投給賴清德。他喊話，希望桃園能改變、立委多當選，拚國會過半來幫助賴清德，讓桃園力量大一點、建設快一點。