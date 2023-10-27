男星婁峻碩認愛焦凡凡（焦曉凡）多年，經常被問及兩人何時步入禮堂，他今（27日）晚間無預警分享求婚成功喜訊，曬出甜蜜牽手焦凡凡的照片，透露她第一反應嚇到了，但還是說了「願意」。

婁峻碩不久前才結束個人演唱會，他與女友焦凡凡穩定交往近7年，兩人婚事一直相當受到關注；驚喜的是，婁峻碩今日晚間在Instagram分享自己求婚成功，並曬出親手牽著焦凡凡戴上求婚鑽戒的手的照片，還透露她的第一反應，「她嚇到，但她願意」。

而焦凡凡也在Instagram發出同一張照片，有默契地說，「我嚇到，但我願意」，兩人貼文底下都湧入許多藝人好友留言祝賀。經紀人代為回應「謝謝大家祝福」，他們目前在國外度假，不打擾他們，至於何時結婚或結婚相關問題，會等婁峻碩回來再問他本人。

其實婁峻碩與焦凡凡公開戀情後，兩人感情狀況或是何時結婚都不時被問，10日婁峻碩參加KID（林柏昇）婚禮時，就又被問何時結婚，他只笑說，「當然是還沒有」。