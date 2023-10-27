花蓮縣政府今年擬追加放寬重陽禮金，卻因針對追加放寬部分挨批「未審先發」喊停乙事，花蓮縣政府澄清與事實有出入，強調照顧長者是縣府一貫政策，願與議會攜手同為縣民造福，長者福祉一個都不能少，強化社福關懷服務。

縣府社會處表示，放寬後年滿65歲具有請領資格者，須依法定程序並經議會通過才能動支撥款，並非外傳「未審先發」情況，特別加以說明。

花蓮縣政府社會處表示，因重陽節將至，為顧及年長者民眾權益，因此先行發放原來預算經費年滿85歲以上長者，敬老禮金預撥至各公所及縣府直接匯款。

有關新放寬65歲至84歲可請領部分，縣府放款須依預算法相關規定及法定程序應經議會審議通過方能動支撥款，並請各公所修正年滿65歲至84歲長者發放公告時間，以縣府實際公告為準。

未料，卻因部分公所在通知時，造成誤解與混淆，絕無未經議會未審先發之情況。

花蓮縣政府重申，並無先行通知公所發放一事，花蓮縣政府重視全縣長者權益和福利，一個也不能少，也期待議會重視縣府本次提案，攜手縣府同為縣民造福，強化社福關懷服務。