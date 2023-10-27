「館長」陳之漢日前在直播中表示，為誰而戰？為何而戰？「你要我去打仗可以啊！」所有民進黨黨員先站第一線，「我站第二線，你退我就打你」，什麼蘇貞昌、蔡英文、賴清德，所有人都站第一線，所有民進黨立委都站第一線，「我站第二線，這樣我打，不然我不打」！

「館長」陳之漢在直播中指出，因為這些人最愛國啦，「你們表現給我看嘛！」飛機運過去很快啦，63席立委都載過去，還有那些所謂的側翼。「我在台灣本島防守，我絕對穿軍裝，我絕對上去」！

「館長」陳之漢說，當初民進黨說愛國，當初民進黨答應要司法改革、居住正義，東西呢？「你不要跟我講抗中保台，我問你東西呢？我替你打仗喔？」

「我不支持戰爭」，「館長」陳之漢直言，戰爭是商人的遊戲，用人的性命去換取軍閥、政治家、軍火商，戰爭是人類最愚蠢的一件事。戰爭就是一顆飛彈飛過來炸一個捷運、一棟樓塌了、一個發電廠沒了，幾秒鐘的事情，人類最笨的事情，就是戰爭，「所以你希望戰爭嗎」？

「有人說館長，戰爭你不是衝第一嗎？」「館長」陳之漢反問，「還沒有戰爭之前我都是反戰的，現在戰爭了嗎？開打了嗎？」

「再者，我現在有全新的想法」，「館長」陳之漢坦言，「我為誰而戰？為何而戰？我很迷茫，民進黨執政這幾年，我很迷茫。我吃過子彈，你們吃過嗎？我怕戰爭嗎？我吃過子彈！」

「館長」陳之漢質疑，「我問各位，你為誰而戰？為何而戰？」這些所謂民主的人，他在幹嘛？死不認錯，對付異己，「我被修理這麼慘，影響生意，擋人錢財如殺人父母」，他們民進黨動用電視台力量「打我的企業，所以我上戰場為他而戰？」

「館長」陳之漢稱，「你要我去打仗可以啊！」現在所有民進黨黨員先站第一線，「我站第二線，你退我就打你」，什麼蘇貞昌、蔡英文、賴清德，所有人都站第一線，所有民進黨立委都站第一線金馬澎湖，「我站第二線本島灘頭，這樣我打，不然我不打！」「我在台灣本島防守，我絕對穿軍裝，我絕對上去」！