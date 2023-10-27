從事清潔工作的方云湘，單親撫養幼兒，15年前在新北市七星社福中心的幫助下，度過人生的低谷，15年後成立一家「奇恩清潔公司」，在社福中心的媒合下，幫助另一個遭回祿之災的弱勢家庭重整家園，方云湘說「受人點滴，湧泉以報」，七星社福中心主任周培仙表示，沒想到15年前的服務個案，變成助人的夥伴，真應了「善循環」的理念和精神。
七星社福中心服務的案家阿美(化名)因家中囤積回收物，電線插頭隨意連接引發火災，在消防隊滅火後，燒焦及煙燻的屋內需要大力清理，於是社服中心聯絡清潔公司進場協助，但因屋內長年堆滿垃圾與回收物，蟑螂與老鼠孳生亂竄，多數清潔公司都藉口婉拒，最後只有「奇恩清潔公司」答應清理。
七星社福中心督導周培仙表示，沒想到15年前當社工的服務個案，在後來有了新的歸宿後，還成立清潔公司助人。在清理期間，中心先將阿美安置在旅館一段時間，並媒合一些家電幫助阿美，阿美在返家後看到新的家園非常感動，也答應社工日後不再囤積。
周培仙說，奇恩清潔公司現在成了中心的最佳夥伴，只要有弱勢案家需求，經社工評估後，方云湘都會全力協助，而且只收公益價，一起為弱勢服務。
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