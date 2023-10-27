花蓮縣議會上（9）月第4次臨時會，對縣府112年度第一次追加減預算未能進入大會審查，在程序會中遭包裹式退回，其中就包括花蓮縣年滿65歲至84歲長者發放重陽禮金每人600元(不排富)，總計將有55,979人受益，消息傳出，引發各鄉鎮市長者失望，就在長者積極要求和陳情下，民進黨花蓮縣議會黨團總召張美慧今（27）日卻公開於媒體將這項立意良善的福利政策，抨擊曲解為政策性買票。

國民黨花蓮縣議會黨團對此深感痛心，為照顧長者的社福，必須嚴正駁斥其言論，並提出國民黨黨團的立場如下：

第一、國民黨議會黨團指出，縣府順從民意，在聽取鄉鎮市長、民意代表、長輩們提出建議，希望比照其他縣市將65歲以上的長者也納入重陽敬老對象，花蓮縣政府衡諸財政足以負荷情形下，才展開編列預算追加，並非因為選舉才編列預算，有心人士實在不該將民眾福祉當成選舉操作手段。

第二、張美慧議員是不是「雙標」？是不是又再一次打臉民進黨中央行政部門？因爲就同樣以此次追加減預算中另一案低收與中低收戶每月加發的生活津貼為例，這是屬於中央補助款性質，花蓮縣議會在第一次臨時會已通過並納入追加減預算，花蓮縣政府配合中央行政院於本(112)年首次加發一年弱勢生活補助政策，凡2023年列冊低收入戶及中低收入戶民眾，除了原本領有補助外，低收入戶每人每月發給750元，中低收入戶每人每月發給500元，採每月發給，為期1年，試問：張議員是否也要抨擊民進黨挾中央資源進行政策性買票？

第三、追加預算案中對花蓮縣中低收入與失能長者的安置費用，這是屬於縣政府視實際安置人數必須編預算運用，9月份預算遭退回後，由於安置機構的安置業務一天都不能停止，還是得持續執行，造成安置機構只能默默的、痛苦的承受資金的壓力，四處籌措費用來確保中低收入與失能長者能在最困難期安心接受安置，這些辛酸血淚民進黨團可曾經為他們著想嗎?

國民黨花蓮縣議會黨團書記長吳東昇表示，有關縣民的福利政策，皆是地方長者與地方民意代表多次建言，而縣府廣納民意及與各鄉鎮市公所仔細評估考量財源後才提出追加預算案，國民黨縣議會黨團支持任何預算以理性問政方式審查把關，但對於採片面包裹式退案阻擋預算，不採用逐案審查方式，國民黨團在安置機構陳情下，10月12日就向議會緊急提出是否援例採議員過半連署 ，讓急迫性預算通過。