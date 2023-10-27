毒蟲見警誤以為被通緝竄逃闖民宅 終遭警民合力逮捕

基隆市有一名遭列管的毒品人口曾姓男子，26日在基隆市崇德路走路時，撞見2名巡邏員警靠近，員警見其神色慌張攔下盤查，曾男涉嫌報假名被警識破後，竟逃竄民宅躲避，後警方與熱心民眾合壓制逮捕曾男，訊後依妨害公務罪嫌移送法辦，而謊報身分部份另依社會秩序維護法裁處。

基隆市警察局第一分局忠二路派出所長張畯盛表示，警方26日上午11時巡經崇德路發現28歲的曾男在員警靠近時神色慌張，相當可疑，便攔下盤查。曾男起初想用謊報身份矇騙過關，但遭員警認出是毒品列管人口，要進一步查證過程時，曾男突抗拒盤查並且拔腿逃走。

警方表示，曾男衝入巷中後，在民宅中四處逃竄，還跳到鐵皮屋頂，有住戶一名婦人發現他闖入嚇一大跳直呼「救命」。有熱心民眾看見警方追捕行動，立即與警方合力壓制曾男，順利將其逮捕。

曾男供稱，當初是以為被通緝才逃逸，但警方懷疑其避重就輕，然搜查後並未發現毒品。由於曾男逃逸過程，造成員警四肢擦傷，警方當場依妨害公務罪將他逮捕，詢後移送基隆地檢署偵辦，謊報身分部份另依社會秩序維護法裁處。

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