民進黨總統參選人、副總統賴清德26日赴國立台灣海洋大學演講，有學生指出賴的態度「得過且過」，卻被海大校長許泰文兩度「護駕」打斷發言，待賴緩頰才讓學生說完。國民黨立委參選人徐巧芯表示，賴清德只是因為年輕族群的支持度低，才會進入校園，但他做為副總統、執政黨主席卻說不出怎麼改革、改正執政的問題，「德過且過」沒有效果。徐也提到很多學生在Dcard分享座談會心得時說，「如果現在不問，未來根本沒機會問」，還有因為害怕被側翼肉搜不敢提問。

徐巧芯27日在政論節目《大新聞大爆卦》表示，大學生在座談會上都會想知道總統參選人當選之後規劃的具體細節，賴清德前幾場雖也回答不出來，但引爆點就是中山大學「反嗆女大學生」，當時賴扮白臉呼籲大家不要出征，卻讓綠委在國會扮黑臉，指控「女學生沒證據就說民進黨貪汙」；此次海大也是讓校長扮黑臉。

徐巧芯表示，大學生最常使用的社群平台之一是「Dcard」，每次賴清德校園座談後，都會有人發表心得文，海洋大學這一場也有人以「海大賴清德ㄌㄨㄚˋ演講」為題發文，說要跟發言的同學學習，「他勇敢發表自己的言論，遵守法律規定卻還要被校長打斷，甚至最後結束謝謝副總統，還被三立新聞記者說：似乎在酸」，也提到校長要求發言的人自報姓名和科系，「是要公審學生嗎？賴清德口口聲聲說言論自由、民主自由呢」。

徐巧芯也提到，海大校長提醒學生說「只能問主題有關的問題」，但Dcard上很多學生都說「如果現在不問，未來根本沒機會問」，這是很關鍵的問題，總統蔡英文745天連媒體訪問都不回答，好不容易賴清德到學校面對學生，竟然還不讓人問問題，賴現在很少接受記者提問，「等於是說讓學生代替媒體第四權，把很多民眾想知道的問題問出來」。

徐巧芯也提到前一場中山大學的座談會，當時也有學生在Dcard表示，當場很想問賴清德有關「1450、網軍」的問題，但也很怕自己會親綠側翼出征、肉搜，所以不敢提問。徐也翻出另一篇Dcard貼文說，賴清德在牙醫後援會上說，要牙醫師洗牙時幫忙拉票，「平常洗10分鐘，給他洗20分鐘，洗到支持賴清德」，這些言論其實都有引起很多年輕人的反感，並不認為是幽默。

徐巧芯強調，賴清德認為自己的年輕族群支持度低，所以會進入校園，卻只談大框架，學生並不買單，何況賴清德是現任副總統、民進黨主席，能控制立委，從黨政合一的角度來看，國家有一部份是是他在管，但對於現在民進黨執政的問題賴沒有提出解方，也說不出當上總統會如何改善、改革，只是因為年輕族群支持度低才會進入校園，「德過且過」沒有多大的用途。