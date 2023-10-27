英國首相蘇納克的妻子娘家極為富有，他的岳父是印度最受尊崇的企業家之一莫西（N.R. Narayana Murthy）。莫西周四（26日）在一場對談再度搬出印度年輕人增加工時的主張，他強調，年輕一輩若想看到印度成為全球經濟強權，就必須把更多時間投入工作，每周工時應拉高到70小時。

綜合新德里電視台、美國有線電視新聞網報導，77歲的莫西在一場透過Youtube發布的談話會提及，印度需要「意志堅定、紀律嚴明、戮力工作」的年輕人，每周工時應該要有70個小時。他強調，年輕人占了印度人口絕大多數，「有能力建構國家」，因此年輕人的轉變非常重要。

莫西對印福思前任財務長帕伊（Mohandas Pai）說：「這就是第二次世界大戰之後德國人、日本人的作為。不知為何，我們的年輕人從西方學到了不怎麼樣的習慣，對國家沒有幫助。印度是全世界生產力最低的國家之一。」

印度億萬富豪莫西與印福思（Infosys）前任財務長帕伊（Mohandas Pai）對談。

談到未來10年至15年願景，莫西強調印度生產力務必提高、政府官僚拖延問題必須解決，否則無法與其他已取得巨大進展的國家競爭。他表示，印度人應學習讓其他新興市場獲益的政策，尤其中國大陸。

不過，西方人、中國人的工作態度近幾年已大為改變。中國大陸新一代年輕人「躺平」觀念日漸普及，以此對抗「996」血汗工作文化（早上9點上班，晚上9點下班，每周工作6天）。在美國，悄悄辭職在去年成為職場趨勢之一，美國人不願意從事超出雇用名目範圍的工作。過去幾年多項調查顯示，印度人自認是世上最過勞、工資超低的群體之一。

印福思共同創辦人莫西。（資料照／美聯社）

莫西2020年就主張印度人每周應該工作至少64小時，以挽救因新冠疫情重挫的印度經濟。周四他這番言論在社群媒體用戶再受砲轟，一名網友說：「我同意，為雇主工作40小時，為自己的利益工作30小時。」另一名網友怒批：「完全不同意！每周工作70小時會讓我們成為最棒的國家，但代價是什麼？個人會有何成就？身體健康？家庭美滿？覓得良伴？幸福感？成就感？」。另一人寫道：「那也得公司以時計薪啊，但印度公司不會肯的。」

莫西在1981年與他人一同創辦軟體公司印福思（Infosys），這是現今全球最大的外包業者之一，《富比世》（Forbes）估計他的財產超過40億美元。他的女兒阿克莎塔（Akshata Murty）經商有成，2009年嫁給英國企業家、保守黨政治人物蘇納克（Rishi Sunak），蘇納克身家可謂富上加富。

國際貨幣基金（International Monetary Fund）指，印度是世界上成長最快的主要經濟體之一，預計今年經濟成長率為6.3%。