現在各行各業員工難請，很多行業老闆跟老闆娘都要親自上陣，一名男子在彰化員林的果菜市場，發現水果攤因為人手不足，老闆娘親自下場搬貨，拍下短短9秒的影片，讓很多網路鄉民紛紛表示該買點哈密瓜來吃了。

這名男子在臉書社團「爆廢公社二館」分享，他在員林果菜市場拍攝的影片，影片看到水果攤老闆娘在搬香瓜，讓他忍不住拿出手機錄下這9秒的畫面，隨後就PO在臉書社團表示：「缺工….的時候，闆娘都要親自下來」。

男子PO出的影片可以看到老闆娘親自搬貨。（翻攝臉書爆廢公社二館）

影片分享2小時，就有300多人按讚，100多人留言，紛紛表示：「請問有缺人麻？薪水不是問題，主要是想學。」、「我想辭職了」、「果菜市場缺人了」、「吃不吃哈密瓜」、「這種體力活怎麼不找我一起呢」、「哈密瓜很大顆」，但也有網友指出，這是另類的行銷廣告，這一切都是套路，騙不倒我的，但是不管影片真假，確實已經吸引很多人的關注，也達到了廣告的效果。