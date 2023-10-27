台南市1名年過40歲的女子，去年間因遭網路愛情詐騙，向南市警一分局派出所案，警方受理報案後，偵查隊22歲鐘姓員警收案後，做後續調查偵辦，發現有部分案情需要進一步釐清，即約談女子協助釐清案情，沒想到，從這天開始，該名女子就經常打電話找鐘員，起初是詢問案件進度，後來就開始關心鐘員私生活領域甚至還告白、示愛，令鐘員困擾不已。

台南市警一分局偵查隊長陳政輝呼籲

據了解，22歲的鐘姓員警人長得帥氣，2022年分發到台南市警一分局偵查隊服務已近2年，去年4、5月間，該名女子因愛情詐欺案，向市警一分局派出所案，警方受理報案，並依法製作報案筆錄，並案移一分局偵查隊做後續查處偵辦。

鐘員發現有部分案情需要進一步釐清，7、8月間約談該名報案女子到偵查隊，協助釐清案情，沒想到，該女子一再以電話詢問與詐欺案件無關之事項，且已涉及員警個人私生活領域及告白、示愛等行為，該行為已讓鐘員感到困擾不已，業經本分局予以告誡後，該民眾已無上述情形發生。

台南第一分局呼籲上述不當行為，有可能會違反跟蹤騷擾防治法，請民眾勿以身試法。

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