有些人含著金湯匙出生，一輩子都沒有金錢上的煩惱，但也有人家中較困難，可能早早就需要自己賺錢，網友透露因為沒錢的關係，學生時期為了求溫飽，常常吃超商的關東煮配科學麵，而因為過去那段苦日子，雖然現在經濟狀況已改善，但還是常常感到非常焦慮，不敢對自己好一點。

鄉民「sugar327」昨（26）日在PTT女板表示，以前讀書的時候家裡沒有後援，必須要自己賺學費、房租及生活費，有一段時間沒有工作，窮到連房租都快繳不出來，吃便當完全是奢侈的事情，只能求溫飽。

原PO指出，當時他常常吃超商的關東煮加一包科學麵，只需花不到20元就能吃麵、吃黑輪還有湯喝，而現在雖然沒到財富自由的程度，但吃飽當然是沒問題的，「只是有時還是會陷入過往的情境陰影，會焦慮不敢對自己好一點，不管至少讓自己吃均衡健康，這種情緒焦慮不知要如何緩解」。

其他人則苦勸「有能力了至少吃得健康，才有能力賺更多錢，不然只是把賺的錢拿去看醫生養病」、「小時候沒錢吃飯會買蔬菜餅乾，有三排，控制自己只最多吃一排，配水就可以早中晚不餓」、「我曾經靠著全聯一條吐司撐過一個禮拜」。

也有人分享「我反而對自己更好一點，現在想吃雞排還再帶份魷魚呢」、「曾經把5元王子麵泡爛漲大和弟弟兩個分著吃，我跟你相反，窮過以後點餐都很容易過量」、「當你開始賺多了，但維持原有生活方式，錢就會存超快，更快財富自由」。