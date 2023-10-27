民進黨高雄市立委趙天麟遭爆與大陸籍張女多張親密合照，引發爭議，趙天麟因而退出立委選舉。國民黨高雄市議員、同選區立委參選人陳美雅認為，手上有證據的人應該會透過這次事件，慢慢把資料丟出來。

陳美雅26日在《57爆新聞》節目中表示，地方上傳聞，有一些異性跟趙天麟有緋聞，但是這些異性聽起來應該是台灣人，至於到底是哪幾位或是可能是那一位，還是要用證據來說話，畢竟他們現在手上沒有看到任何照片出來。

陳美雅指出，這次趙天麟外遇大陸籍女子，也是因為有照片出來，不然他還是一直否認。他對外一直散播是個愛家的好男人，當別的民進黨立委有外遇的事情或是高官有緋聞事件，他都第一個跳出來說，這個事情不會發生在他身上。

陳美雅接著點出，趙天麟都跟選區的人講，他每天通勤，然後都會乖乖回家陪老婆跟小孩。她覺得，趙天麟塑造這樣的形象，有點故意，地方上一直有這樣的傳聞，所以他就刻意每次一定跟大家強調，他非常愛家，每天在陪老婆小孩。

陳美雅認為，手上有證據的人應該會透過這次事件，慢慢把資料丟出來。而趙天麟和這個大陸女子的合照，一定是非常親近的人才能夠拿到資料，所以還要看爆料的時間點、動機。如今趙天麟人設整個大翻車，大家對他的形象也完全改觀。