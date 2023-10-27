對於民進黨立委趙天麟被踢爆外遇大陸籍女子，館長陳之漢在直播中痛批，當政治人物就是不要臉、非常不要臉、極度不要臉，民進黨就是這樣，發生的事情，死不認錯、絕對不認錯！

民進黨立委趙天麟被踢爆外遇大陸籍女子，24日晚間宣布推出2024立委選舉。

趙天麟25日下午赴立院外交及國防委員會簽到時表示，這件事歪樓到不行，在沒有任何證據狀況下，將他私領域做錯的事情無限上崗，這部分沒什麼好說。但是要把這樣的事，在沒有任何證據下，講成國安事件，說實在比較歪樓，但可以被質疑，他也願意接受調查。

對此，館長陳之漢在直播中表示，他2019年說兩岸一家親，一堆民進黨的人來罵他親中舔共，趙天麟是不是兩岸一家「親」？趙天麟是國防外交委員會，是不是洩密？

館長陳之漢痛批，當政治人物就是不要臉、非常不要臉、極度不要臉。民進黨就是這樣，發生的事情，死不認錯、絕對不認錯，就算嘴上認錯，但其實他不認錯。這給全天下男人做一個示範，以後出軌，就學習趙天麟答辯就可以了！