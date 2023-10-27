兩岸隨著政府各自政策，發展至今許多習慣大不同。就有陸客來台旅遊後，列出10點心得，直言台灣人2個日常生活習慣「現金支付」、「追垃圾車」，讓他難以理解。

一名大陸部落客在「網易號」投稿，表示自己剛從台灣旅遊回家，發現跟想像中截然不同，有不少值得吐槽的地方。他首先指出，台灣基本月薪26400元，換算人民幣約5960元，在大陸一線城市屬於中等偏上，但在台灣開不到3萬很難招人；大部分薪水落在6000~8000人民幣，超過2萬（人民幣）就屬高工資，一般是醫師、律師或科技人員。

原PO直言，台灣手機支付不普及，大部分情況尤其是夜市，都必須用現金支付，想要什麼都買一點時很不方便。(圖／shutterstock)

而在台北工作的薪水，平均約1萬人民幣，可是租金就要4000~6500人民幣，意味外地人在台北生活，薪水大部分都用來租房，更不用說買房。

原PO稱讚來台北旅遊不擔心迷路，很多路名與大陸省分相同，甚至按照城市南北命名，不僅有親切感，熟悉大陸地圖的基本不會走錯。

原PO表示，台灣便利商店密集到發麻，基本上不出幾百公尺就有一間，功能齊全，領錢、繳費、生活用品與飲食都能在這解決，大陸人習慣網路上處理的事情，台灣人在超商處理。

原PO表示，台灣特有的追垃圾車文化對民眾很不方便，值得詬病。(圖／花蓮環保局)

但原PO話鋒一轉，認為台灣手機支付不普及，大部分消費依然要用現金支付，尤其是夜市，什麼都想買一點來吃的時候相當不方便，不太能理解。他更指出，台灣會有垃圾車定時定點，響著音樂來收垃圾，甚至看到許多人追垃圾車，非常值得詬病。