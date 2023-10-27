香港女星官恩娜（Ella）2015年和中法混血醫生男友結婚，育有一對寶貝兒女，而她也漸漸淡出幕前，專心相夫教子，近日，她在限時動態透露要去接小朋友放學，不過網友目光全被她火辣穿著給吸引。

官恩娜在限時動態透露在等小孩放學，並表示之前去旅行時胖了3公斤，所以要等瘦回來才能穿貼身衣服，只見她穿牛仔外套，裡面僅一塊布遮住重點部位，好身材若隱若現，讓人看了都快噴鼻血。

官恩娜接小孩穿超辣。（圖／取自官恩娜IG）

官恩娜2004年以歌手身份出道，代表作《地平線》更是KTV必點歌曲，清新甜美形象，讓她成為不少人的女神，不過2014年她罹患貝爾氏麻痹症，導致面癱，但醫生男友Domingo始終對她不離不棄，所幸後來病情控制得宜。

兩人也在2015年完婚，婚後育有一子一女，而她也逐漸淡出螢光幕前。據悉，Domingo是倫敦大學分子醫學碩士，家族在法國南部還有豪宅，而官恩娜父親從事珠寶生意，家境優渥。