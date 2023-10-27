民進黨總統參選人賴清德日前表示，若發生戰爭，職業軍人會是主戰部隊，而義務役不用上戰場。前海軍艦長呂禮詩不禁表示，「真的是這樣嗎？」現在是連後備召集都很艱難。

呂禮詩27日在政論節目《 新聞大白話》中表示，總統參選人賴清德說，若是兩岸開戰，義務役不必上戰場，真的是這樣嗎？到時連他這個50幾歲的都要上戰場，賴清德卻說年輕人不要上戰場，是為了選舉吧？

呂禮詩接著指出，現在後備召集都很艱難，不像以前看看電視、或聽講習、辦團康活動，現在都不是，現在都是要練真槍，還要行軍練習。呂禮詩認為，其實他們就是在騙選票，當這些年輕人不知道嗎？年輕人其實知之甚詳。

呂禮詩甚至點出，這些守備部隊，就是負責灘岸以及基礎設施的防護，基礎設施防護，也就是第一擊的主要目標，以巴戰爭、俄烏戰爭不就是這樣嗎？灘岸不就是絞肉機嗎？所以年輕人很清楚，不要再騙了。