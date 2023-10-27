資策會表示，透過此平台，ESG人才可經由資策會的認證與指引，從而具備在國際舞台上表現的能力。資策會數位教育研究所投入人才培訓多年，將透過實作人才培育機制、提供訓用護照等機制，為產業建立「ESG可信任的人才庫」，
資策會副執行長蕭博仁在簽署儀式上表示，目前資策會積極轉型為「第三方機構」，以此獨特的角度，幫助企業實現數位轉型與永續發展的雙軸轉型目標。
嘉南藥理大學校長錢紀銘表示，希望透過平台的角色，針對相關所需的人才進行培育，帶著人才手把手的從碳盤查到企業綠色轉型，建立完整的人才庫。
資策會27日與嘉南藥理大學、社團法人台灣產學研合作發展策進會，共同合作成立「ESG永續發展產學研合作平台」，三方簽署策略合作備忘錄（MOU），提供人才認證、專業指引及媒合服務，確保台灣永續發展人才的能力。
資策會表示，透過此平台，ESG人才可經由資策會的認證與指引，從而具備在國際舞台上表現的能力。資策會數位教育研究所投入人才培訓多年，將透過實作人才培育機制、提供訓用護照等機制，為產業建立「ESG可信任的人才庫」，
資策會副執行長蕭博仁在簽署儀式上表示，目前資策會積極轉型為「第三方機構」，以此獨特的角度，幫助企業實現數位轉型與永續發展的雙軸轉型目標。
嘉南藥理大學校長錢紀銘表示，希望透過平台的角色，針對相關所需的人才進行培育，帶著人才手把手的從碳盤查到企業綠色轉型，建立完整的人才庫。
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