資策會表示，透過此平台，ESG人才可經由資策會的認證與指引，從而具備在國際舞台上表現的能力。資策會數位教育研究所投入人才培訓多年，將透過實作人才培育機制、提供訓用護照等機制，為產業建立「ESG可信任的人才庫」，

資策會副執行長蕭博仁在簽署儀式上表示，目前資策會積極轉型為「第三方機構」，以此獨特的角度，幫助企業實現數位轉型與永續發展的雙軸轉型目標。

嘉南藥理大學校長錢紀銘表示，希望透過平台的角色，針對相關所需的人才進行培育，帶著人才手把手的從碳盤查到企業綠色轉型，建立完整的人才庫。