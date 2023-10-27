日本人氣女模舟山久美子擁有甜美長相和超兇身材，4年前閃電宣布嫁給交往9個多月的圈外男友，男方身分迅速被挖出是赫赫有名的「日本鴨王」冬月翔，財力雄厚擁有20多間牛郎店，但久美子都未正面回答或否認。現年32歲的久美子婚後過著如貴婦的奢華生活，與先生、小孩常常到各國旅行，令人稱羨。

舟山久美子4年前宣布結婚時，令許多粉絲心碎滿地，日前她透過Instagram直播，32歲現況仍保養得相當好，與4年前女神顏值沒太大變化，底下湧入不少稱讚她還是很可愛的留言；還有眼尖網友注意到，從久美子社群貼文，發現她模特兒事業似乎沒受已婚身分影響，生活反而更從容富裕了。

原來舟山久美子從不隱藏與先生、小孩的生活互動，Instagram中不時能看見一家人出國玩，久美子使用的美妝小物或穿著打扮，或是居家用品都不便宜，美食大餐照或美景擺拍照，十足就是個過著奢華生活的貴婦，不禁令網友羨慕她像是人生勝利組，自己搞好事業又嫁對人。

另外舟山久美子4年前閃婚，直到2022年7月31日才舉辦世紀婚禮，成為最美的新娘。不過，舟山久美子閃婚時，就被日媒踢爆先生曾是當地赫赫有名的牛郎冬月翔，據悉，冬月翔19歲當牛郎、20歲就能獨立開店，當時在歌舞伎町已有24間牛郎店，勢力和財力都很驚人；但久美子在先生被爆出是「日本鴨王」後，經紀公司只強調對方是圈外人，沒正面回應。