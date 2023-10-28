大陸女星柴蔚2011年在電視劇《步步驚心》中飾演「承歡格格」一角深受觀眾喜愛，如今20歲的她因清新脫俗的氣質與清秀五官，被封為「小林青霞」；不過她卻相當低調，鮮少更新社群，而目前就讀北京電影學院的她，成績相當優異，可以說是顏值與實力兼具。

童星出身的柴蔚，從小到大演出過不少經典作品，包括《步步驚心》、《英雄時代》、《新神鵰俠侶》、《小時代4》、《賢妻》、《羋月傳》等，也接拍不少廣告，且她因長相神似年輕時的林青霞，被網友封為「林青霞女兒」，甚至有網友戲稱「她可能比林青霞的女兒還像林青霞的女兒」。

20歲的柴蔚被封為「小林青霞」。(圖／柴蔚微博)

然而，柴蔚除了外貌出眾外，在校成績也相當優秀，她先前就曾在微博分享錄取北京電影學院喜訊，文案中寫下：「是心心念念的電，感恩」，並曬出錄取通知書及成績單，且值得注意的是，她竟在專業項目中，成績排名第七名，粉絲見狀也給予祝福：「你真誠又善良，一定會擁有璀璨的人生的」並大讚她「又漂亮又會讀書，誰受得了」。

柴蔚目前就讀北京電影學院，成績相當不錯。（圖／柴蔚微博）

不過，美貌與實力兼具的她，私生活卻相當低調，更新微博的頻率也不高，但從她最新發布的微博貼文中，可見她綁著高馬尾，身穿黑白相間的連身裙，仙氣十足的模樣，搭配甜美笑容，再度圈粉無數。