舒淇昔日為香港成人雜誌《閣樓》拍攝全裸寫真集，吸引了香港導演王晶的眼睛，迅速找她拍攝三級電影《玉蒲團之玉女心經》，上映後她一舉成名，之後經歷一系列的轉型，如今的舒淇以精湛的演技著稱，成為影后級的演員。最近舒淇前經紀人文雋揭露當年發掘她往事，以及幫如何幫她將形象「洗白」，並曝光舒淇不為人知的私下真面目。

當年文雋和王晶、劉偉強合作完《古惑仔》系列電影後成立「最佳拍檔電影公司」，他們在雜誌上看到舒淇驚為天人，用新人價和她簽下3部片約就帶她來香港發展，「很快就很多人都很喜歡她，一個人的個人魅力很難講，最重要是她不造作，不像一些女藝人入行後會不顧一切討好人、找機會。」後來拍完約滿，舒淇就主動找文雋幫她，文雋說：「我們的經理人合約內容，絶對是對得起良心。我做經理人不是想靠藝人賺錢，而是藝人要靠我才賺到錢。」當時舒淇不愁沒有電影拍，只是文雋認為最重要是幫她轉型。

舒淇和張國榮合演的電影《色情男女》，被認為是舒淇被觀眾認同的首部作品，文雋認為這樣還不夠，因為片中舒淇的角色還是要脫衣服，對舒淇而言最重要的兩部轉型電影，分別是《玻璃樽》和《玻璃之城》，當時舒淇仍未洗白，所以文雋很感謝這兩部電影的導演谷德昭和張婉婷，此外她和黎明的緋聞也將她知名度提高了不少。

文雋也表示當年有人約舒淇去北京飯局，「如果你找她拍廣告，拍完後禮貌上她一定會和投資者聚餐，否則其他飯局她是從來不去的。」有一次有甚至有來自稱汶萊人的投資者想約舒淇吃飯，文雋表示：「我跟舒淇講我有興趣，因為我是編劇，想去看看是甚麽一回事，但因對方約在新加坡談詳情，我怕被拍到會被大造文章，所以就沒有去。」

到5年約滿後舒淇說想自立門戶，文雋就把自己的秘書和同事都安排去幫她。他說舒淇為人不愛管事情，所以後來和林建岳合作，又安排經理人為自己做事。文雋說當年很多報導說二人因財失義，他說：「其實我們是好來好去。我和大小姐（舒淇）講過，不如你講給人知我抽你多少佣金，等人家嚇一跳。」