‼️ Tyson Fury vs Francis Ngannou first face-off ahead of Oct 28th as Fury goes shirtless…



[🎥 @Queensberry] pic.twitter.com/lPLx7e40aL — Michael Benson (@MichaelBensonn) September 7, 2023

WBC世界重量級冠軍「吉普賽之王」泰森福瑞（Tyson Fury）完全背離一般人對職業拳擊手的印象，他的體態臃腫，比賽時還得把腰間鬆垮垮的「游泳圈」塞進褲子裡。泰森福瑞甚至會在賽前過磅時向對手展示自己的肥肉，一方面是自嘲，另外也可以讓對手大意輕敵。

泰森福瑞對英媒《每日郵報》說：「我苦練了超過20年，我還是沒有良好的體態。過去12個星期我參加訓練營，過著武僧一般的生活，但我仍然沒有理想的體態。我在青少年時期就做不到了，我現在年近40歲就更沒可能了。」

身高206公分、體重122公斤的泰森福瑞在重量級仍屬於體型較大的拳手，他至今33勝0負1和，以全面的技巧和驚人的韌性聞名，即使遭到對手重創也能在起身之後迅速回復戰力。

「我認清一個事實，這不是健美比賽，儘管我外表看起來不像，但我是個可以長跑20英里的人（約32.2公里）。我看起來是什麼模樣並不重要，重點在於我能打贏對手，如果我無法贏得比賽，那我有10塊腹肌也毫無意義。所以我不在乎自己是個胖子，我認為這就是我的特色，你現在要拿6塊肌和我交換，我可能還不願意。希望我媽沒聽到這句話，其實我們全家都是胖子，我小時候就是胖子，到我進棺材的那一天也會是胖子。」

泰森福瑞是早產兒，出生時體重僅有450公克，他有兩個姊姊因為早產而夭折，醫生曾預估他難逃相同命運。結果泰森福瑞不但存活下來，甚至成為世界最強的男人。