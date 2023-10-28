即使電動車越來越多，還是有很多車友不考慮換電動車，背後原因究竟是什麼呢？引起PTT網友熱烈討論，常見的原因包括價格太高、電量焦慮，還有人提到，部分特斯拉車友的素質太差，導致特斯拉形象受損，不想被歸類到同一群人。

該名網友在PTT論壇上表示，撇開錢的因素，各位買車時，最後選擇不買電動車的考量是什麼？原Po也透露，人在美國西部，街上特斯拉滿街跑，但買車時沒考慮過電動車，但也說不上來有什麼特別原因。

文章吸引網友們留言討論，許多人提到，充電與電量問題，「充電不方便然後太慢」、「家裡不能安裝充電樁以及大電池維修昂貴」、「家裡沒充電樁就完全不考慮」、「家裡充電問題，另外想等穩定一點」、「不能充電，搞死自己」、「充電不方便，電池里程焦慮。」

有趣的是，有網友提到，因為部分特斯拉粉絲無理行為，導致他們不想購買特斯拉，「不想當特粉，其他牌的電車又不優」、「看到特斯拉就想到那群特粉，車友的行為影響購買意願」、「某些澱粉（電粉）沒水準讓我不想加入他們」、「因為某些澱粉很沒水準+1。」