「在我做人生中最痛苦的抉擇時，帶給我快樂的，就是下一盤棋！」矽品前董事長林文伯回憶起2016年深陷與日月光談判攻防的關鍵時刻。

矽品與日月光合併塵埃落定後，擁有「半導體景氣鐵嘴」稱號的林文伯，2022年底選擇自科技業退休，專注於台灣圍棋運動推廣與海峰棋院的營運。

圍棋素養 緩解併購案衝擊

《財訊》專訪這一天，許久沒有公開露臉的林文伯，難掩興奮情緒，因為由海峰棋院一手栽培的台灣職業棋士許皓鋐，在今年的杭州亞運賽事中橫掃世界前3名，奪下台灣史上首面亞運圍棋金牌，為台灣圍棋歷史寫下新頁。

「連我也不敢相信啊！」全程觀看比賽的林文伯驚呼，高段棋手的實力差距僅有一張紙的厚薄，難分軒輊。他透露，許皓鋐最後的一場比賽，看到了一半時覺得贏了，空檔時去教室跟小朋友一聊後，回到辦公室看怎麼又快輸了，最後取得半目勝，但若反過來就是半目輸，要贏真的很不容易。

「圍棋」是林文伯一輩子的至愛，也是他下半輩子的志業。根據《財訊》報導，2016年，就算是在日月光對矽品啟動敵意併購的亂局中，忙於奔走兩岸積極備戰的林文伯，竟也應邀參加了中國新浪杯圍棋比賽；他一開始即順利連贏3盤，最終拿下首屆新浪杯商界棋王的頭銜。

林文伯輕鬆贏得圍棋比賽，但現實環境中的併購攻防卻是一大苦戰；從最初如何反擊日月光的敵意，到轉而雙方談合併的可能性，林文伯說：「我只有一個信念與原則─員工要過得很好，客戶要滿意。」

縱使選擇退讓，但林文伯接受《財訊》採訪時坦言，事情非常複雜，要面面俱到不太容易了，尤其矽品有很多元老級員工，深怕一旦合併後就會面臨企業文化的衝擊，「但這是唯一的方法，很安慰的是，在完成合併兩年之後，矽品的年營收不但創下新高，獲利更突破百億元。」

在這場併購案中，林文伯深厚的圍棋素養也產生了潛移默化的效果。「輸贏乃兵家常事，但輸了也不要把自己的心輸掉。」他說，「下圍棋的人因為常常歷經挫敗，往往能夠順利緩解不好的情緒；如同人生一樣，誰無犯錯，但是如何讓錯誤變少，人生就會比較順利，錯誤多的人當然就比較辛苦。」