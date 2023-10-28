平均地權條例在今年7月1日正式上路，其中規範預售案若解約也要在30日內辦理申報，統計7、8月共有解約147件，若對比7、8月預售揭露成交約1.4萬件來看，預售解約率約略1%，其中解約件數較多的是高雄市，7、8月份共45件。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，新制上路後預售屋各類交易現況更為透明，以實務經驗來看，雖然契約規範解約會有一定的違約款項，但有時候建商也會評估個案實際狀況，倘若真的家中發生變故，不一定會緊咬違約金不放，畢竟上門來買的都是自己的客戶，以過去經驗來看，即使房地產的景氣欠佳，真正解約或違約的比率並不高。

統計顯示，7、8月解約共147件，主要都會區中數量較多的是高雄市45件，其次是桃園市的23件，新北市14件，台中市與台南市都是11件，台北市則僅有2件，若對比7、8月預售揭露案約1.4萬件來看，整體解約率約為1%，比例並不算高。

曾敬德指出，房地產基本上已經進入自用當道期間，購屋人購屋時除了考量房屋條件外，也會審慎評估預售的付款條件與自身負擔能力，因此不太容易出現大量解約的狀況，不過解約資訊可以查詢後，就可以長期觀察是否有異常現象，作為景氣觀察的指標之一。