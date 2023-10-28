拜登政府為打壓大陸科技產業發展，祭出先進晶片禁令和半導體設備出口管制措施，晶圓代工龍頭台積電也受到衝擊，減少對大陸出貨。台積電創辦人張忠謀表示，美中「脫鉤」最終可能傷害所有人，合作才能加快創新速度。他說，美中脫鉤引發地緣政治緊張，世界各國似乎對彼此充滿怨言，坦言這些潛在風險會讓他憂心，甚至晚上睡不著覺。

張忠謀在紐約參加亞洲協會活動，與阿里巴巴集團董事局主席蔡崇信一同探討全球經濟碎裂化、地緣政治緊張局勢等議題。

中央社報導，張忠謀指出，美國是既存統治強權，中國大陸是崛起中的強權，兩國脫鉤顯而易見，「我希望情勢不往更嚴重的方向走」。

張忠謀說，美國晶片脫鉤的短期目標是拖慢大陸發展，而其效應正在顯現，最終可能會傷害所有人。他認為「如果大家一起合作，才能加快創新的速度。」

至於92歲張忠謀會因哪件事睡不著覺，他起初說沒有，隨後坦言美中脫鉤、世界各國似乎對彼此充滿怨言，令他格外憂心。他建議美國商界領袖多與中國、亞洲溝通。

蔡崇信也呼應半導體教父的看法，認為複雜的地緣政治環境中，只有溝通才能增進了解、建立互信，應避免不必要的衝突。