民進黨立委趙天麟近日被爆出不倫戀，多張與大陸籍小三的親密照被曝光，後他退選高雄市第6選區立委，趙妻丁雅婷則稱，會站在他身邊。相關新聞引發了網友熱議，有人更怒轟，綠色是常被原諒的顏色。

丁雅婷25日在臉書發文表示，趙天麟多年前錯誤的往事又被提及，瘡疤再次被揭開，「還是難免傷痛」，她指出，趙因此付出了代價，但後續無限上綱的政治風波，至今仍震盪，對她和小孩都是2度傷害。丁雅婷希望，多餘的議論和揣測就此打住，給他們多一點空間，「我當年選擇原諒我先生，這次還是會與他站在同陣線」。後趙天麟受訪稱，真的很謝謝太太，並稱退選「不會委屈」。

丁雅婷選擇與趙天麟站在一起的新聞，引發了《中時新聞網》與入口網站《Yahoo》網友的熱烈討論，「有苦說不出啊」、「站在同陣線，人民就應該買單嗎」、「綠色是常被原諒的顏色」、「真是無奈」、「民進黨真的是很可笑，別人外遇就好像千刀萬剮，然後會說男人怎麼糟蹋另一半」、「真可憐，迫於無奈」、「噁心！最好原諒偷吃啦」、「民進黨的老婆都是原諒的老婆，真好」。