趙天麟退選不是因綠派系鬥爭？ 郭正亮爆「內幕」：不得了 @ChinaTimes

民進黨籍立委、國防外交委員會召委趙天麟，驚爆與大陸籍張女外遇，24日晚間宣布退出2024立委選舉。對此，前立委郭正亮27日就表示，「趙天麟迅速退選，我並不認為是陳其邁一個人造成的，主要還是因為趙天麟所涉及的潛在問題，會衝擊到賴清德，這才是主因」，引發討論。

郭正亮27日在政論節目《新聞大白話》中表示，「趙天麟迅速退選，我並不認為是陳其邁一個人造成的，主要還是因為趙天麟所涉及的潛在問題，會衝擊到賴清德，這才是主因」，郭正亮接著說，「如果他不辭要繼續選，還有這個國安調查，這個上綱起來不得了，會連動到全台灣的深綠，這不是只有高雄的深綠受影響」。

郭正亮最後更說，「因為這個是抗中保台的信念的問題，你怎麼可以做這種事還沒事？這個不要理解為派系鬥爭，就把這個問題看得太小了，這個是會嚴重影響到全國的民進黨的票，所以民進黨就迅速做了處理」。