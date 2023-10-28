民眾黨2024不分區立委名單仍未正式公布，媒體披露，有陸配身分的台灣新住民發展協會理事長徐春鶯有望入列，成為我國選舉史上「首位列入政黨不分區立委的陸配」。民眾黨主席柯文哲則直言，「台灣有超過100萬人是跟陸配有關，為什麼不可以有代言人？」對此，前立委郭正亮表示，柯文哲是走出非常勇敢的一步，因為陸配都已經有中華民國國籍了，卻還被處處防範，這是台灣早晚要面對的問題。

對於徐春鶯陸配身分引發爭議，柯文哲27日表示，目前台灣陸配大概36到38萬人(移民署資料顯示，截至112年9月底，陸配人數為36萬0392人)，嫁一個老公乘以2，再生一個小孩子乘以3，若2300萬人口裡，有超過100萬人是跟陸配有關，若佔這麼大比例，為什麼不可以有代言人？不過柯也說沒公佈前都是假設，名單最後就知道了。

郭正亮27日在政論節目《新聞大白話》表示，如果陸配列入不分區屬實，柯文哲是走出非常勇敢的一步，陸配也不一定會偏向哪個政黨，像是他過去選舉在社子島接觸的陸配，就比較偏向民進黨。

媒體披露，有陸配身分的台灣新住民發展協會理事長徐春鶯，有望列入民眾黨不分區立委名單。圖為徐春鶯赴大陸，與民革上海市委員會交流。(翻攝自上海民革微信公眾號)

郭正亮也舉例說，在以色列，阿拉伯裔族群有153萬人，佔總人口的20%，以色列也照樣有給這些阿拉伯裔的人公民權、一樣能投票，但以色列不會擔心這些人跑去支持哈瑪斯，因為這些人是最認同以色列的人，不然就不會住在以色列。

郭正亮認為，柯文哲敢提陸配議題真的蠻勇敢，因為柯文哲知道台灣早晚要面對這個問題，陸配都已經有中華民國國籍了，卻還被處處防範，也有很多綠營的1450批評柯文哲，「這才是真正的選舉議題，針鋒相對，把問題談清楚」。

《鏡週刊》26日報導透露民眾黨不分區名單初步構想，提到有陸配身分的徐春鶯有望入列，但隨即遭質疑具有相關大陸幹部等背景；徐春鶯27日也澄清，「我從未對媒體說過我是中國國家幹部、特殊工作、配車之類的話」，未曾在大陸加入共產黨、民革等任何黨派，服務大陸配偶群體近20年，未曾涉入政治事務。