香港女星余安安因《書劍恩仇錄》的「香香公主」一角走紅，之後也過不少劇集，成為無線電視當紅花旦，她曾和周潤發有過一段短命婚姻，後來嫁給賽車手李萬祺，育有2女，不過仍在2003年離婚，成為單親媽媽獨自撫養女兒長大，近日剛過完64歲生日的她，也曬出慶生照，狀態依舊超好讓人稱羨。

余安安22日度過64歲生日，她也在社群曬出慶生照，有和家人、朋友還有劇組一起慶祝，她還大方分享2019年和現在的泳裝照對比，即使經過4年，她的外貌依舊沒太大變化，身材更是沒走樣，仍凹凸有致，讓人難相信她已年過6旬。

余安安4年過去幾乎沒變化。（圖／取自余安安臉書）

1983年余安安和周潤發閃電結婚，震驚外界，但婚姻僅維持9個月就結束，事後余安安也坦言兩人都太衝動，當年思考不周，「反正拖來拖去沒意思，大家都有漫長人生要過」，所以決定分開。

余安安1987年再婚賽車手李萬祺，婚後育有2個女兒，但男方傳出欠債又出軌，因此2003年又宣布離婚，成為單親媽媽的她，一手將女兒撫養長大，大女兒李文琪（Marcia）是一名律師，已婚並育有1子，而之前在國外讀書的二女兒李文騫 （Sasha），也已回到香港陪伴媽媽。