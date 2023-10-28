2024總統大選只剩下78天，然而藍白合卻瀕臨破局，國民黨總統參選人侯友宜27日提到，原本要進行的政黨協商延期到下周；民眾黨總統參選人柯文哲也撂下狠話，政黨協商最後期限是11月20日。對此，前立委沈富雄27日就表示，「在11月15日至11月19日那個禮拜，我的預測，柯文哲那時候做的決定，會大大的出乎你們意料之外」，引發討論。

沈富雄27日在政論節目《少康戰情室》中表示，「我覺得柯文哲有一個別人沒有的絕技，就是胡扯一通，我寫了一個文稿，做一個比較簡單的總結，從今天起到投票日止，有我的預測跟我的建議」，從沈富雄建議的部分中可以看到，在10月27日至11月19日這段時間，沈富雄建議，「國民黨要改變策略，不是急色鬼，沒有逼婚，不再委曲求全、不提新條件新承諾、不訂新的Deadline、不在民調與初選上打轉、不回應柯的喊話、不強求政黨協商」。

至於預言的部分，沈富雄則表示，「11月15日至11月19日時，急重症外科醫師最後5秒鐘下決定；11月20日『在野』只出現一組『某正某副』，與綠對決」，這樣之後，沈富雄又再度建議，「在11月21日至1月12日時，全國舉行8場在野聯盟造勢大會，用空軍陸戰隊的戰術，為陸軍做先鋒，為空軍收戰果，讓全國人民痛哭流涕、由衷感動」。

沈富雄也在節目中表示，「在11月15日至11月19日那個禮拜，我們急重症的外科醫生，會做一個最後50秒的決定，我的預測，柯文哲那時候做的決定，會大大的出乎你們意料之外」。