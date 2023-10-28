世界各地這幾年受到疫情、戰爭和通膨影響，許多年輕人面臨就業、生活各方面的巨大壓力，索性躺平當起「啃老族」，這個現象不只出現在亞洲，歐洲也很嚴重，義大利日前就有一位老婦人，因為兒子遲遲不肯離家生活，讓她實在看不下去，乾脆一狀告上法院，硬是將兒子掃地出門。

義大利《帕維亞省日報》（La Provincia Pavese）報導，一名住在帕維亞市（Pavia）的75歲老太太向當地法官提出告訴，理由是兩個兒子已經超過40歲，卻還是與她住在同一個屋簷下，不肯「離巢」。更糟的是，兒子們雖有穩定的工作，卻無意分擔家裡的開銷和家務事，吃喝拉撒全靠母親支持，儼然在家當起土皇帝，讓她忍無可忍，經過一番好言相勸，兒子們依然故我，「完全不想努力」，她無奈之餘只好請求法院下達驅逐令。

當地法官表示，父母雖有照顧子女的義務，但由於當事人已經年過40，不再適用原本的法律義務，因此勒令兩個兒子必須在12月18日前搬離老家。

事實上，這項「強迫斷奶」的判決在多代同堂的義大利雖然罕見，但並非毫無前例可循。2020年，一名35歲的兼職音樂家因為收入不足以給付生活開銷，竟以扶養義務為由，把父母告上法院，希望藉此獲得金援，最後遭最高法院以「資格不符」為由予以駁回。

根據2022年的統計，義大利年輕世代與父母同住的比例相當高，18至34歲的成年人中，約有7成人口仍住在家裡。另一份2019年的研究顯示，高達38.2%的年輕人已經有工作仍續留家中，23.7%是因為失業，另有36.5%則仍在求學。