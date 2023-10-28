在今年5月推出大王具足蟲的「拉麵公子」，當時引發全台討論，但也成功吸引到大批朝聖顧客，還登上CNN。如今該店又推出了「北海巨妖墨魚拉麵」，照片曝光後讓不少網友嚇壞，直言比去年大王具足蟲可怕。

拉麵公子27日在臉書發文，推出萬聖節限定拉麵「北海巨妖黑蘭姆酒濃厚黑咖哩墨魚拉麵」，從27日晚間8點開始，每天4小時、限量25碗、為期5天的活動，售價400元。透過照片可以看到，除了紫色的溏心蛋外，正中央還有一顆大眼珠瞪著顧客，嚇壞不少網友。

店家表示這些都是為配合萬聖節題材所特別製作的配料，其中眼珠名為「火烤爆漿眼珠」，口感則類似魷魚嘴、豬腳筋、螺肉，保證口感相當Q彈，還打趣吃下去口腔會充滿眼淚的味道，強調一定要一口吃下去，不要只咬一半，不然會噴的到處都是。

照片曝光後，立刻掀起拉麵迷討論，但不少網友直言：「這次我真的不行」、「看到那眼珠嚇到」、「san值瞬間歸零了」、「先不要」、「這我不敢吃」，但也有人立刻開心揪團準備前往朝聖。